إعلام لبناني يعلن دخول بعض آليات وجنود جيش الاحتلال إلى العديسة جنوب لبنان

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام لبنانية بدخول بعض آليات وجنود جيش الاحتلال، اليوم الأربعاء، إلى قرية العديسة جنوب لبنان.

وأشارت قناة «LBC اللبنانية»، إلى «دخول بعض آليات وجنود الجيش الإسرائيلي إلى طريق عام عديسة – كفركلا»، وذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

ويتزامن ذلك مع تداول صورة على مواقع التواصل، قيل إنها تظهر دبابات إسرائيلية قرب الجدار الحدودي داخل جنوب لبنان.

ونفذ حزب الله اللبناني، صباح الأربعاء، كمينا محكما لقوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي حاولت التسلل إلى بلدة العديسة، التي لا يفصلها سوى مسافة قليلة عن الحدود بين شمال فلسطين المحتلة والجنوب اللبناني.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جنديين وجرح 18 خلال اشتباكات مع عناصر حزب الله على الحدود مع لبنان.

وأشارت قناة «العربية»، إلى أن مروحيات إسرائيلية أطلقت النار قرب حدود لبنان لإجلاء الجنود الجرحى.



من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم نقل الجنود إلى مستشفيات رمبام في حيفا وزيف في صفد بالجليل الأعلى صباح اليوم.