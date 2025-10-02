 رغم الانتقادات.. نجم ليفربول يتصدر قائمة مميزة في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
الخميس 2 أكتوبر 2025 11:29 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

رغم الانتقادات.. نجم ليفربول يتصدر قائمة مميزة في الدوري الإنجليزي

أمير نبيل
نشر في: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 11:08 ص | آخر تحديث: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 11:08 ص

يواجه الألماني فلوريان فيرتز لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي، انتقادات كبيرة منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من باير ليفركوزن الألماني، وذلك بسبب عدم تقديم اسهامات حقيقية مع الريدز.

واكتفى فيرتز بصناعة هدف وحيد لفريقه منذ بداية الموسم، بينما لم يسجل أي أهداف.

صاحب الـ22 عاما كانت تنعقد عليه آمالا كبيرة لتقديم إضافة في الشكل الهجومي لليفربول.

لكن شبكة "أوبتا" الإحصائية أشارت إلى أن فيرتز يتصدر قائمة خاصة في البريميرليج هذا الموسم، حيث أن اللاعب إلى جانب جاك جريليش نجم مانشستر سيتي السابق وإيفرتون الحالي، هما الأكثر صناعة للفرص التهديفية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 21 فرصةل كل منها.

ويأتي في المركز الثالث بهذه القائمة، الكاميروني برايان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد الذي صنع 18 فرصة ثم برونو فيرنانديز، صانع الألعاب البرتغالي بنفس الفريق والذي صنع 17 فرصة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك