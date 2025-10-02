يواجه الألماني فلوريان فيرتز لاعب خط وسط ليفربول الإنجليزي، انتقادات كبيرة منذ انتقاله إلى صفوف الفريق قادما من باير ليفركوزن الألماني، وذلك بسبب عدم تقديم اسهامات حقيقية مع الريدز.

واكتفى فيرتز بصناعة هدف وحيد لفريقه منذ بداية الموسم، بينما لم يسجل أي أهداف.

صاحب الـ22 عاما كانت تنعقد عليه آمالا كبيرة لتقديم إضافة في الشكل الهجومي لليفربول.

لكن شبكة "أوبتا" الإحصائية أشارت إلى أن فيرتز يتصدر قائمة خاصة في البريميرليج هذا الموسم، حيث أن اللاعب إلى جانب جاك جريليش نجم مانشستر سيتي السابق وإيفرتون الحالي، هما الأكثر صناعة للفرص التهديفية في الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 21 فرصةل كل منها.

ويأتي في المركز الثالث بهذه القائمة، الكاميروني برايان مبيومو لاعب مانشستر يونايتد الذي صنع 18 فرصة ثم برونو فيرنانديز، صانع الألعاب البرتغالي بنفس الفريق والذي صنع 17 فرصة.