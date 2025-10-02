بوتين: استمرار الحرب في أوكرانيا هو خطأ أوروبا

ألقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس، باللوم على أوروبا في استمرار الحرب في أوكرانيا، قائلاً إن دولًا عديدة سعت للتوصل إلى حل سلمي للنزاع.

وزعم بوتين في كلمة له في منتدى فالداي السياسي في سوتشي اليوم الخميس، أن الدول الأوروبية، عبر ما سماه سياسة "التصعيد المستمر"، هي المسؤولة عن الفشل في تحقيق السلام في النزاع الذي أطلقته موسكو في عام ٢٠٢٢.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى مؤخرا إلى التفاوض على حل سلمي ولكن بعد عدة أشهر من المحادثات، قال ترامب إن بوتين أصابه بخيبة أمل قائلا إنه يرى من وجهة نظره، أنه بإمكان بوتين إنهاء الحرب لو أراد ذلك.

ولم يظهر الكرملين حتى الآن أي استعداد للتوصل لحل وسط في المفاوضات مع أوكرانيا ، بل تواصل موسكو الإصرار على مطالبها القصوى، ومن بينها أن تتنازل كييف عن مطالبها بعضوية حلف شمالي الأطلس (ناتو) وكذلك التنازل عن أراضيها.

وقال بوتين ،:" نحن نراقب عن كثب تزايد النزعة العسكرية في أوروبا".

وأضاف،: "في ألمانيا، على سبيل المثال، يقال إن الجيش الألماني سيصبح الأقوى في أوروبا. هذا شيئ جيد للغاية، نحن نسمع ذلك ونراقب لنرى ما المقصود به."

وقال بوتين دون أن يتطرق للتفاصيل،:" "لا ينبغي لأحد الشك في أن خطوات روسيا، وإجراءاتها المضادة، ستأتي متاخرة ".