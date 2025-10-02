ميركل: توحيد ألمانيا نعمة عظيمة رغم المشكلات التي صاحبتها

أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن اعتقادها بأن إعادة توحيد ألمانيا كانت "نعمة عظيمة" رغم المشكلات التي صاحبتها.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف" بمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين للوحدة الألمانية والتي تحل غدا الجمعة، قالت ميركل إن المكتب الذي تعمل فيه اليوم كمستشارة سابقة كانت تشغله في السابق مارجوت هونيكر، زوجة رئيس الدولة والحزب الشيوعي في ألمانيا الشرقية آنذاك، إريش هونيكر، ووزيرة التعليم في حكومة ألمانيا الشرقية، والتي كانت تقيم في مبنى "أونتر دن ليندن".

وأضافت ميركل المنتمية إلى حزب المستشار الحالي فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي:"أستطيع أن أقول عن نفسي إن مارجوت هونيكر لم تمنعني من أن أجد طريقي نحو الحرية".

وتعليقا على الضيوف المشاركين في احتفالات الوحدة المزمعة، أوضحت ميركل أنه من الطبيعي أن يتحدث في هذه الاحتفالات كل من المستشار ميرتس ورئيسة المجلس الاتحادي(مجلس الولايات) أنكه ريلينجر.

وأشادت ميركل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المتوقع أن يكون ضيف الشرف، وأردفت ميركل:" لكن ربما كان من الممكن أيضًا أن تتم دعوة شخصية من أوروبا الشرقية أو من ألمانيا الشرقية ضمن الضيوف الذين سيلقون كلمة بمناسبة مرور 35 عامًا على الوحدة الألمانية".

وعن تجاربها الشخصية كمواطنة من ألمانيا الشرقية، قالت ميركل التي نشأت في ولاية براندنبورج:"كان علينا أن نُثبت أننا قد فهمنا فعلًا القيم التي يُفترض أن كل شخص في الغرب قد جسّدها"، لكنها رأت أن من الممكن النظر إلى الأمر من زاوية أخرى أيضًا، "وهي أن هؤلاء الناس عاشوا أربعين سنة أو أكثر من أربعين سنة قصة حياة مختلفة. وهذا أيضًا إنجاز حياتي فردي، تمامًا كما هو الإنجاز الذي حققه كل شخص نشأ في جمهورية ألمانيا الاتحادية القديمة (الغربية)".

وأكدت أن جمع هذه التجارب المختلفة يمكن أن يثمر المزيد عند النظر إليها ككل.