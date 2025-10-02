ستارمر: مرتكب هجوم الكنيس اليهودي شخص بلا أخلاق

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شجب رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، اليوم الخميس مهاجم الكنيس اليهودي ووصفه بأنه شخص"بلا أخلاق" والذي" هاجم اليهود لأنهم يهود".

وقال ستارمر إن البلاد لا بد أن تتغلب على معاداة السامية المتنامية بينما تعهد بتعزيز الأمن في المجتمعات اليهودية.

وتحدث رئيس الوزراء اليوم بعدما كان يقود اجتماعا أمنيا طارئا بعد الهجوم الذي نفذه رجل دهس أشخاصا بسيارة خارج كنيس وبدأ في طعنهم. وذكرت الشرطة أن شخصين لقيا حتفهما وتعرض أربعة آخرين لإصابات بالغة في أقدس يوم بالتقويم اليهودي.

وأَضاف ستارمر: "أعدكم أنكم سترون بريطانيا الأخرى، بريطانيا التعاطف والاحترام والحب، في الأيام المقبلة".