 الشرطة البريطانية: هجوم كنيس مانشستر عمل إرهابي
الخميس 2 أكتوبر 2025 7:10 م القاهرة
الشرطة البريطانية: هجوم كنيس مانشستر عمل إرهابي

د ب أ
نشر في: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 6:35 م | آخر تحديث: الخميس 2 أكتوبر 2025 - 6:35 م

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، أن الهجوم الدموي الذي استهدف كنيسًا يهوديًا في مانشستر يُعد "هجومًا إرهابيًا".

وقال لورانس تايلور، مساعد مفوض شرطة العاصمة في مانشستر، إن قوات الأمن قتلت منفذ الهجوم، فيما أُلقي القبض على مشتبه بهما آخرين، من دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الاعتقالات.

وأكدت الشرطة أن المهاجم قتل شخصين وأصاب ثلاثة آخرين، بعدما صدم عددًا من الأشخاص بسيارته وشرع في طعن آخرين خلال احتفالات "يوم كيبور"، أقدس أيام التقويم اليهودي.

وأوضحت شرطة مانشستر الكبرى أن تأكيد وفاة المنفذ استغرق وقتًا بسبب مخاوف من احتمالية حيازته متفجرات.


