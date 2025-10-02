وصل وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية برئاسة رئيس هيئة الأركان العامة علي النعسان إلى العاصمة الروسية موسكو.





ووفق قناة وزارة الدفاع على التلغرام، كان في استقبال الوفد نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكيروف.

وصول وفد رسمي من وزارة الدفاع السورية إلى موسكو

وتندرج هذه الزيارة في سياق تطوير آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين.

وفي نهاية يوليو الماضي، شهدت العاصمة الروسية زيارة هامة لوفد سوري رفيع المستوى ضم وزير الخارجية أسعد الشيباني ووزير الدفاع مرهف أبوقصرة، حيث عقدا سلسلة من اللقاءات والمباحثات المكثفة مع مسؤولين وقادة روس.