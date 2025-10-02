أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة حققت إنجازًا بارزًا في ملف الشكاوى الحكومية، حيث تمكنت من التعامل مع 99.55% من الشكاوى والاستغاثات الواردة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء.

وجاء ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحقيق أعلى معدلات استجابة وسرعة في حل مشكلات المواطنين.

وأوضح أن الأحياء والمراكز والمدن والمديريات الخدمية بالجيزة سجلت نسب استجابة متميزة للشكاوى، من بينها: مدينة الجيزة، والدقي، والعجوزة، وجنوب الجيزة، والهرم، والطالبية، والعمرانية، والوراق، وإمبابة، والمنيرة، وأوسيم، ومنشأة القناطر، إضافة إلى مراكز كرداسة، وأبو النمرس، والبدرشين، والحوامدية، والصف، وأطفيح، والإدارة العامة للسياحة، وجهاز السرفيس، والهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومديريات الطرق، والتربية والتعليم، والطب البيطري، والتموين، والتضامن الاجتماعي، والشباب، والتنظيم والإدارة، والتي جاءت في مقدمة الجهات الأعلى استجابة بنسبة 100%.

ووجه المحافظ، الشكر لتلك الجهات على جهودها الكبيرة في التعامل الفوري مع طلبات المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز الشكاوى المتبقية ومتابعة تنفيذ الحلول على أرض الواقع بما يحقق رضا المواطن.

وأضاف أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور، وخاصة ما يتعلق بمتابعة الشكاوى، حيث يتم تلقيها وفحصها وتوجيهها إلكترونيًا مع متابعة يومية ومستمرة لإجراءات الحل، مع إعطاء أولوية خاصة لملفات مخالفات البناء والإشغالات والطرق والنظافة والتجميل.

وفي السياق ذاته، أشار المحافظ، إلى أن أجهزة المحافظة نجحت في تنفيذ 96.3% من المعاملات الواردة للمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، فضلًا عن الانتهاء من 97.8% من طلبات التصالح لتقنين أوضاع العقارات.

واختتم المحافظ، بالتأكيد على أن المتابعة المستمرة وسرعة التعامل مع مختلف الشكاوى والطلبات تمثل أحد أهم أولويات خطط العمل داخل المحافظة، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق رضاهم.