نشاط قطاع التصنيع في الهند يسجل تحسنا حادا في أكتوبر

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أظهرت نتائج مسح لشركة "آي إتش إس ماركت"، نُشرت اليوم الاثنين، تحسن نشاط التصنيع في الهند بصورة حادة في أكتوبر.

وارتفع مؤشر الشركة الرئيسي لمديري المشتريات في القطاع الصناعي إلى 9ر58 في أكتوبر مقابل 8ر56 في سبتمبر.

وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجع المؤشر إلى 4ر55%، وتجدر الإشارة إلى أن أي قراءة فوق 50 تشير إلى نمو القطاع.

وارتفعت المبيعات بأقوى وتيرة منذ منتصف عام 2008 في أكتوبر، وارتفعت طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة في ما يقرب من ست سنوات.

ورفعت الشركات مستويات الإنتاج بأقوى وتيرة منذ أواخر عام 2007 ما أدى إلى التوسع في شراء المدخلات.

واستمر معدل التوظيف في التراجع في أكتوبر للشهر السابع على التوالي، إلا أن الوتيرة أصبحت عند أدنى مستوياتها.

وأظهرت البيانات تحسن توقعات الإنتاج للـ 12 شهرا القادمة، حيث تأمل الشركات في انتهاء جائحة كورونا وإعادة فتح القطاعات.