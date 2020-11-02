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استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين

د ب أ
نشر في: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 7:37 ص | آخر تحديث: الإثنين 2 نوفمبر 2020 - 7:37 ص

 أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الاثنين، استمرار نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع في الصين خلال أكتوبر الماضي وبوتيرة أسرع من الشهر السابق.

وأشار التقرير إلى ارتفاع مؤشر كايشين المستقل لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 6ر53 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 53 نقطة خلال سبتمبر الماضي.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، فيما تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

في الوقت نفسه أشارت بيانات المؤشر الرئيسي لشهر أكتوبر الماضي إلى تحسن في حالة الأعمال في قطاع التصنيع، حيث سجلت الشركات زيادة في كل من الإنتاج وإجمالي الأعمال الجديدة.

في المقابل تراجعت وتيرة نمو الصادرات بدرجة محلوظة في ظل عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع في عدد من أسواق التصدير الصينية. ومع ذلك فإن تحسن حالة السوق ككل أدى إلى تحسن ثقة الشركات والتي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2014.

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