تحالف قوى الدولة العراقية: الحكومة المقبلة ستقود البلاد نحو الاستقرار والازدهار

أكد رئيس تحالف قوى الدولة العراقية، عمار الحكيم، أهمية أن تكون حكومة بلاده القادمة ملبية لطموحات المواطنين وتقود البلاد نحو الاستقرار والازدهار عبر تحقيق التنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، سفير الولايات المتحدة الأمريكية ماثيو تولر؛ لبحث تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة، وما آلت إليه نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العراقية.

كما أكد الحكيم مجددًا ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والقضاء والتي من شأنها تعزيز ثقة المواطن والقوى السياسية بالعملية الانتخابية وبما يسهم في شفافيتها ويعكس صورة إيجابية للديمقراطية في العراق.

ودعا القوى السياسية المعترضة لاعتماد الطرق السلمية والقانونية في المطالبة بحقوقها، وجدد موقفه على ضرورة الانطلاق من ثابت المصلحة الوطنية في علاقات العراق مع دول العالم وتعزيز العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة لاسيما بالجوانب الاقتصادية والخدمية، مؤكدًا أهمية الحوار كأسلوب أنجع لحل كافة الإشكاليات وتفكيك الأزمات في المنطقة.