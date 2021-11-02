تقرير: تركيا قد تطلق عملية عسكرية في أي لحظة إلى شمال سوريا

تواترات الأنباء عن قرب انطلاق عملية عسكرية تقودها تركيا ضد المسلحين الأكراد في شمال سوريا.

ونقلت صحيفة "الوطن" الحكومية السورية اليوم الثلاثاء عن مصادر مقربة من "الجيش الوطني"، المدعوم من تركيا، القول إن قادة المسلحين "تلقوا أمس أوامر" من تركيا برفع الاستعداد والجهوزية إلى أعلى مستوى في رأس العين وتل أبيض "استعدادا، فيما يبدو، لشن عملية عسكرية قد تنطلق في أي لحظة باتجاه تل تمر وعين عيسى".

وأضافت الصحيفة أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، التي يشكل المسلحون الأكراد أكبر مكون بها، استقدمت أمس تعزيزات كبيرة، قوامها أسلحة ثقيلة وراجمات صواريخ وعدد كبير من المقاتلين، إلى جبهتي تل تمر وأبو راسين شمال غرب الحسكة، ورفعت من جهوزيتها القتالية.

وهددت تركيا أكثر من مرة خلال الفترة الماضية بأنها ستفعل كل ما يلزم من أجل تطهير مناطق في شمال سورية من المسلحين الأكراد. وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لوح بعملية عسكرية جديدة في سورية. وقال إن "التحرشات التي تستهدف أراضينا بلغت حدا لا يحتمل".