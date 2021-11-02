أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أن ما يجمع البحرين والمملكة العربية السعودية من علاقات تاريخية وعمق مساراتها والتي عكستها وحدة المواقف ومتانة الروابط.

وذكرت وكالة أنباء البحرين (بنا) أن ذلك جاء خلال لقائه اليوم السفير السعودي لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر بن سلطان بن عبد العزيز، في إطار مشاركته بالمؤتمر الـ 26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، حيث أشار آل خليفة إلى حرص البحرين مواصلة جهودها وفق مخرجات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر لمواصلة البناء على ما تحقق بما يصب في ضمان الأمن البيئي.

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر المستجدات على الصعيد البيئي ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين في هذا الشأن، ومجمل القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، أعرب الأمير خالد عن شكره وتقديره لولي العهد البحريني على ما يوليه من حرصٍ واهتمام بتطوير العلاقات البحرينية السعودية والدفع بها نحو مجالات أوسع.