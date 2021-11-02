حققت صادرات مصر من "الأسمنت" خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من العام الحالي ارتفاعا بنحو 202% ليسجل ما قيمته 347 مليون دولار مقارنة بنحو 115 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية أن مصر صدرت خلال ال9 شهور الأولى من العام الحالي أسمنت إلى 76 دولة منهم 22 دولة لم يتم التصدير لها خلال نفس الفترة من العام الماضي تضمنت كلا من(الكاميرون- توجو- بنين-إسبانيا- غينيا- موريتانيا الإسلامية- ليبيريا- الجابون- تنزانيا- تشاد- فنزويلا- زامبيا- روديسيا الشمالية- الكونغو (زائير)- النيجر- دومينيكا- الكونغو برازفيل- البرتغال- باراجواي- سويسرا- بنما- سانت فنسنت- ترينيداد وتوباجو).

وأضاف التقرير أن نحو 5 دول استحوذت على 61.8% من إجمالي صادرات الأسمنت المصري خلال 9 شهور تصدرها "ساحل العاج" والتي نمت الصادرات ليها بشكل كبير مسجلة 54.905 مليون دولار مقابل 47 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، تلتها "ليبيا" بما قيمته 54.105 مليون دولار مقارنة بنحو 22.050 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 145%، واحتلت"غانا"المرتبة الثالثة من حيث الدول المستوردة للأسمنت المصري بنحو 51.326 مليون دولار مقارنة بنحو 14 ألف دولار ،تلاها"كينيا" بنحو 27.410 مليون دولار مقابل 33.029 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتابع أن صادرات مصر من الأسمنت إلى السودان بلغت خلال 9 شهور ما قيمته 26.772 مليون دولار مقابل 8.533 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2020، فيما احتلت"السنغال" المرتبة السادسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 13.506 مليون دولار، مقابل 167 ألف دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، تلاها"الولايات المتحدة الأمريكية" والتى زادت الصادرات إليها مسجلة 13.451 مليون دولار مقابل 8.805 مليون دولار، واحتلت"أوغندا" المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة بما 11.962 مليون دولار مقابل 6.753 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت صادرات مصر من الأسمنت إلى الكاميرون ما قيمته 11.212 مليون دولار، فيما بلغت إلى "المملكة العربية السعودية" نحو 9.943 مليون دولار.