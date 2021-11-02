التضخم في سويسرا ارتفع في أكتوبر

أظهرت بيانات نشرها المكتب الاتحادي للإحصاء في سويسرا، اليوم الثلاثاء، ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين في أكتوبر.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2ر1% على أساس سنوي في أكتوبر، بعد ارتفاعه بنسبة 9ر0% في سبتمبر وأغسطس. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بنسبة 1ر1%.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 3ر0% في أكتوبر، بعد أن ظلت دون تغيير في الشهر السابق. وكان الخبراء يتوقعون ارتفاعا بنسبة 1ر0%.

وارتفعت أسعار زيت التدفئة والغاز والوقود في أكتوبر.

وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، فقد ارتفع بنسبة 6ر0% على أساس سنوي في أكتوبر، وبنسبة 2ر0% عن الشهر السابق.