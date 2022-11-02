القومية لضمان جودة التعليم تعتمد 9 مدارس بالوادى الجديد

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأربعاء، اعتماد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لعدد 9 مدارس بقطاع تعليم المحافظة.



وأوضح حسن، أن المدارس التي جرى اعتمادها هي مدرسة بور سعيد الإعدادية روضة مدرسة طلعت ضرغام الإبتدائية بإدارة الخارجة التعليمية، وفي إدارة الداخلة التعليمية تم إعتماد مدرسة شاذلى منصور الإعدادية ومدرسة العاشر من رمضان الإعدادية، وروضات مدرسة الجديدة الابتدائية وعين القضا الابتدائية، القصر الإبتدائية، وإدارة بلاط التعليمية، وروضة مدرسة قسطل والعوينى الإبتدائية، وروضة مدرسة اولاد عبد الله الابتدائية.

وأشار إلى أننا نعمل بكل قوة من أجل التطوير والارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة والنهوض بها، مشيدا بدور إدارة الجودة والاعتماد بالمديرية والقائمين عليها للجهد المبذول والمتميز للنهوض بالعمل وتقديم الأفضل دائما لتحقيق نتائج متميزة.