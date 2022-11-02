منصة أسوان لتغيرات المناخ: استضافة cop27 تؤكد قدرة مصر على قيادة الجهود الدولية

أكد رئيس الاتحاد النوعي للبيئة بأسوان، والمنسق العام للمنصة المحلية بأسوان، الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، أن استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "cop27" بمدينة شرم الشيخ يبرز قدرة مصر على قيادة الجهود الدولية.

وقال أبو كنيز -في تصريح اليوم الأربعاء- "إنه مع اقتراب عقد مؤتمر قمة المناخ العالمي بشرم الشيخ كثفت المنصة المحلية جهودها مع شركائها للترويج للقمة، الحدث الأبرز والأهم على مستوى العالم، بعد اختيار مصر لاستضافة وتنظيم هذا الحدث الكبير، والذى يأتي تعبيراً عن الثقة الكاملة للعالم على قدرة مصر لقيادة الجهود الدولية في مجال التعامل مع التغيرات المناخية وآثارها".

وأوضح أن المنصة المحلية للتغيرات المناخية نفذت أنشطة استهدفت عددا من فئات وأطياف المجتمع، حيث تعاونت مع مديرية الزراعة وهندسة الري لرفع الوعي لدى المزارعين بأهمية ترشيد الاستهلاك المستدام للموارد المائية المصرية؛ لتوفير أقصى قدر من المياه لاستخدامها في التوسع بالرقعة الزراعية، كما تعاونت المنصة مع التربية والتعليم لزيادة وعي طلاب المدارس بأهمية التكيف مع التغيرات المناخية من خلال الأنشطة الميدانية، لتوعيتهم بأهمية دورهم في الحفاظ على كوكب الأرض من الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشار إلى أنه تم تعاون مع مديرية الزراعة بأسوان، وإدارة ري إدفو شرق استهدفت المزارعين بقرية وادي عبادي شمال المحافظة، حيث تم عقد لقاء موسع حول التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على الموارد المائية والزراعة وسبل التكيف معها من خلال التحول إلى نظم الري الحديثة وتطوير المعاملات الزراعية واستخدام الأصناف المتحملة للجفاف.

وأضاف أنه تم تنفيذ نشاط ثان بالتعاون مع إدارة دراو التعليمية يتمثل في ندوة توعوية بالمناخ وتغيراته وآثاره السلبية وكيفية مواجهته وسط تفاعل الطلاب.