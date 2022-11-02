النائب علاء عابد: رسائل الرئيس السيسي أمام قمة الجزائر تحقق الحلم العربي

وصف النائب علاء عابد، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية بالجزائر بالتاريخية، وأنها تمثل خارطة طريق لمواجهة جميع التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وقال عابد، في بيان له أصدره اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي تضمنت مجموعة من الرسائل العاجلة التي يضمن تحقيق حلم الوحدة والتكامل العربي الحقيقين بين جميع الدول العربية، مشيداً برسالة الرئيس السيسي التى اشار فيها إلى أننا نحتاج إلى استذكار محطات التعاون المضيئة فى تاريخنا لنجسد فيها أسمى معاني العروبة والإخاء والتكاتف؛ لرفع رايات الحق والعدل وما يؤلم أشقاءنا بالمغرب العربي سيمتد إلى مصر والمشرق العربي ودول الخليج.

وأكد الأهمية الكبيرة لرسالة الرئيس السيسي التي أكد فيها أهمية ضمان قوة وحدة الصف العربي هي خطوة أساسية على صعيد تأسيس علاقات جوار إقليمي مستقيمة تستند إلى مبادئ غير قابلة للمساومة وملزمة للجميع، موضحا اتفاقه التام مع رسالة الرئيس السيسي التي قال فيها: لا بد من ترسيخ ركائز الحكم الرشيد والمواطنة وحقوق الإنسان ونبذ الطائفية والتعصب والقضاء على التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة وقطع الطريق أمام أية محاولات لدعمهم أو منحهم غطاءً سياسيًا وأن مصر ستضع دومًا نصب أعينها تماسك الكيان العربى وصونه وحمايته وستظل دائمًا حاضرة دعمًا لكم.

ووجه النائب علاء عابد التحية والتقدير للرئيس السيسي على رسالته المهمة التي أكد فيها أن تسوية الأزمات العربية والتعاطى مع التحديات الدولية ينطلق أساساَ من إيماننا بوحدة أهدافنا ومصيرنا وتفعيلًا لتعاوننا وإمكاناتنا وأدواتنا في مسائل الأمن الجماعي، بالتوازي مع جهودنا فى التكامل على المسارات الأخرى وتأكيده أن تكتلات أخرى سبقتنا نحو التكامل، رغم أن من أطرافها من عانوا من تناحر حقيقي بل وحروب فيما بينهم، "فما بالكم بنا ونحن لدينا من المشتركات فى الثقافة والأديان والتاريخ والوجهة السياسية ما يحتم علينا توحيد رؤانا وتجاوز اختلافات وجهات النظر.