أردوغان: استئناف نقل الحبوب من أوكرانيا بداية من اليوم

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، استئناف نقل الحبوب من أوكرانيا اعتبارا من الأربعاء، لافتًا إلى إعادة فتح ممر شحن الحبوب مثلما كان في السابق.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء التركية «الأناضول»، مساء الأربعاء، قال أردوغان: «أجريت أمس اتصالا هاتفيا مع نظيري الروسي فلاديمير بوتين، وسأجري اتصالًا مماثلًا مع نظيري الأوكراني زيلينسكي اليوم، بشأن ممر الحبوب».

وأمس، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره التركي رجب طيب أردوغان، إنه يريد «ضمانات حقيقية» من كييف، بشأن احترام الاتفاق الذي يتيح تصدير الحبوب الأوكرانية، والذي علّقت روسيا مشاركتها فيه.

وخلال مكالمة هاتفية مع أردوغان، اعتبر بوتين أنه من «الضروري الحصول من كييف على ضمانات حقيقية بالاحترام الصارم لاتفاقات إسطنبول، خصوصا ألا يستخدم الممر الإنساني لأغراض عسكرية»، وفق ما أوضح الكرملين في بيان.

وأضاف البيان: «بعد ذلك فقط يمكننا إعادة النظر في استئناف العمل، في إطار اتفاق الحبوب».

من جانبه، أثار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، مسألة الاتفاق خلال مكالمة هاتفية الثلاثاء مع نظيره التركي خلوصي أكار، وهي المكالمة الثانية في 48 ساعة للمسؤولَين، وفق بيان للجيش الروسي.