قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إن لبنان يعاني اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، منوهًا إلى أن لبنان حارب الأوبئة بأقل الإمكانيات، وأصبح غير قادر على الاستمرار.

وأضاف خلال كلمة ضمن فعاليات القمة العربية الـ31، مساء الأربعاء: «البنية التحتية مترهلة ومواردنا قليلة، ونعاني تضخمًا كبيرًا، تحولنا جسدًا ضعيفًا يحتاج إلى مقويات، جراء التجاهل الحاصل».

وتابع: «في ظل الظروف الاستثنائية في صعوبتها وتعقيداتها التي يمر بها لبنان، نواجه منذ سنوات عدة، أسوا أزمة سياسة واجتماعية في بلدنا، والتي وضعت أغلب اللبنانيين تحت خط الفقر، وأدت إلى هجرة الأجيال الشابة الواعدة».

وأشار إلى أن «الأزمة اللبنانية غير المسبوقة حتمت السير ببطء وحذر شديدين، لتدارك الوضع، وتأسيس الأرضية المناسبة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان».

ولفت إلى تحقيق بلاده العديد من الأهداف بينها إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، والتوقيع على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا على مواصلة العمل والسير قدما لتحقيق كل الإصلاحات التشريعية والضرورية للخروج من المحنة الراهنة.

وأعرب عن أمله في أن يكون ترسيم الحدود الجنوبية لمنطقة لبنان الاقتصادية الخالصة، بداية مسار يقود لازدهار لبنان، والتوافق على انتخاب رئيس جديد يلم شمل اللبنانيين.

واختتم: «نعول على مساعدة جميع الأخوة العرب، لبنان يعتز بالعروبة والمحبة لأشقائه، هو بلد صغير وقد يكون له دور كبير في خدمة العرب لو أحيط بحب كبير منكم، لا تتركوا لبنان وحيدا»، ورد عليه الرئيس الجزائري بالتأكيد: «سنكون دائما مع لبنان».