جنرال إسرائيلي: سلاح الجو يستخدم أقل من نصف قدراته في غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللفتنانت جنرال هرتسي هاليفي، اليوم الخميس، إن القوات الجوية الإسرائيلية تستخدم أقل من نصف قدراتها في الحرب في غزة.

وبدا أن التعليقات، التي وردت في بيان بثه التلفزيون، تستهدف الإشارة إلى استعداد لتصعيد الهجمات على حركة (حماس) الفلسطينية وحلفائها في لبنان وكل مكان، إذا ما رأت إسرائيل ضرورة لذلك، وفقاً لوكالة "رويترز".

ويشهد قطاع غزة معارك عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال، حيث أعلنت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت آلية وجرافة إسرائيليتين في محور جنوب غزة بقذيفتي "الياسين 105".

كما أكدت الكتائب قصفها تجمعا لجنود الاحتلال شرق حي الزيتون بقذائف الهاون.

ولفتت القسام أيضا إلى أنها قصفت بئر السبع برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال في حق المدنيين الفلسطينيين.

وأعلن جيش الاحتلال، في وقت سابق، مقتل ضابط رفيع خلال القتال في شمال قطاع غزة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لقتلى الجيش في العمليات البرية إلى 18 قتيلا.

وأفاد جيش الاحتلال بأن المقدم سلمان هاباكا، وهو قائد الكتيبة 35 التابعة للواء 188 المدرع، قتل في معركة مع مقاتلي حركة حماس شمال غزة. ولم يدل جيش الاحتلال بأي تفاصيل عن ملابسات مقتله.

ويأتي ذلك في اليوم الـ27 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تواصل قصف الاحتلال على أنحاء متفرقة من القطاع، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة منذ بدء العدوان إلى 9061 شهيدا.