استقرار إنتاج النفط لدول أوبك

استقر متوسط إنتاج النفط للدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مع الزيادة الطفيفة في إنتاج الدول الأفريقية الأعضاء في المنظمة مما عوض التراجع البسيط في إنتاج دول أخرى.

وبحسب تقديرات وكالة بلومبرج للأنباء بلغ متوسط إنتاج أوبك خلال الشهر الماضي 08ر28 مليون برميل يوميا بزيادة قدرها 50 ألف برميل فقط عن الشهر السابق.

وقادت نيجيريا ثم الكونغو والجابون وأنجولا وغينيا الاستوائية تيار زيادة الإنتاج، حيث تجري منظمة أوبك حاليا تقييما للقدرات الإنتاجية لعدد من تلك الدول، وهي المراجعة التي يمكن أن تضمن زيادة حصص هذه الدول خلال العام المقبل.

يأتي ذلك في الوقت الذي تذبذبت فيه أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأسابيع الأخيرة، بعد الهجوم الذي نفذته حركة حماس الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية في غلاف قطاع غزة يوم 7 أكتوبر الماضي وتزايد المخاوف من اضطراب الإمدادات النفطية من منطقة الشرق الأوسط في حال اتساع نطاق الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وخلال الأيام الأخيرة عادت الأسعار للتراجع مع ظهور عدم تأثر مستويات الإمدادات في السوق العالمية بالأحداث.

يأتي ذلك في حين فقدت أسعار النفط مكاسبها في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء في ظل مؤشرات على زيادة الإمدادات في السوق وتراجع مخاوف المتعاملين بشأن تداعيات الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي تراجع بنسبة 1% إلى حوالي 82 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه في بداية التعاملات بنحو 3%، مع بدء السماح بخروج الأجانب من قطاع غزة في أول تطور من نوعه منذ بدء إسرائيل غزوها البري لقطاع غزة في الحرب الدائرة منذ 26 يوما.

وبحلول الساعة الواحدة و12 دقيقة ظهرا بتوقيت نيويورك جرى تداول نفط خام غرب تكساس الوسيط بسعر 50ر81 دولارا للبرميل تسليم ديسمبر المقبل، بارتفاع نسبته 6ر0% فقط عن مستواه أمس. في حين ارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 81ر0% إلى 71ر85 دولارا للبرميل تسليم كانون الثاني/يناير المقبل.