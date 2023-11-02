محمد بن زايد يوجه بعلاج ألف طفل فلسطيني في مستشفيات الإمارات برفقة عائلاتهم

وجه محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة؛ لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، اليوم، مع ميريانا سبولياريتش رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتأتي مبادرة استضافة الأطفال من قطاع غزة وتقديم الرعاية الطبية والصحية لهم، ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها دولة الإمارات في تقديم الإغاثة للشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة الأطفال؛ استجابة للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.

وبحث عبد الله بن زايد آل نهيان وميريانا سبولياريتش، خلال الاتصال، أهمية إيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى المدنيين في قطاع غزة بشكل مكثف ومتواصل وآمن، إلى جانب ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المتضررين من الأزمة الراهنة.