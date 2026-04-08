الأربعاء 8 أبريل 2026 3:57 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

مصادر أمنية: الهدنة الأمريكية-الإيرانية تشمل لبنان

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 3:34 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 أبريل 2026 - 3:34 ص

كشفت مصادر أمنية رفيعة مطلعة على ترتيبات وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق سيمتد ليشمل الساحة اللبنانية أيضًا.

وأشارت المصادر، في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إلى أن الهدنة المؤقتة ستتضمن وقفًا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وذلك خلال فترة الأسبوعين المخصصة لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أوسع بين واشنطن وطهران.

وأشارت المصادر إلى أن اختراقًا مهمًا تحقق خلال الساعات الماضية في جهود الوساطة بقبول مقترح هدنة مؤقتة تمهد الطريق أمام مفاوضات سياسية.

ووفق الترتيبات المتفق عليها، ستلتزم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال فترة الهدنة، بالتوازي مع وقف العمليات العسكرية في الجبهات المرتبطة بالصراع.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك