مصادر أمنية: الهدنة الأمريكية-الإيرانية تشمل لبنان

كشفت مصادر أمنية رفيعة مطلعة على ترتيبات وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الاتفاق سيمتد ليشمل الساحة اللبنانية أيضًا.

وأشارت المصادر، في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، إلى أن الهدنة المؤقتة ستتضمن وقفًا لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وذلك خلال فترة الأسبوعين المخصصة لإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق أوسع بين واشنطن وطهران.

وأشارت المصادر إلى أن اختراقًا مهمًا تحقق خلال الساعات الماضية في جهود الوساطة بقبول مقترح هدنة مؤقتة تمهد الطريق أمام مفاوضات سياسية.

ووفق الترتيبات المتفق عليها، ستلتزم إيران بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال فترة الهدنة، بالتوازي مع وقف العمليات العسكرية في الجبهات المرتبطة بالصراع.