 تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة في حملة على الأسواق بشمال سيناء - بوابة الشروق
الخميس 2 نوفمبر 2023 4:34 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة في حملة على الأسواق بشمال سيناء

مصطفى سنجر
نشر في: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 3:48 ص | آخر تحديث: الخميس 2 نوفمبر 2023 - 3:48 ص

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، حملة للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وذكر بيان المديرية بشمال سيناء، أن حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، تمت للمرور على الأسواق والمخابز ومحلات بيع الدواجن ومحلات الجزارة.

وأسفرت مجهودات الحملة، عن تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، بالإضافة إلى تحرير تقريرين إعدام مضبوطات، وجارٍ توالي الحملات التموينية لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك