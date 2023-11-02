تحرير 9 محاضر تموينية متنوعة في حملة على الأسواق بشمال سيناء

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، حملة للسيطرة على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وذكر بيان المديرية بشمال سيناء، أن حملة تموينية مكبرة بالاشتراك مع قسم مباحث التموين ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطري، وهيئة سلامة الغذاء، تمت للمرور على الأسواق والمخابز ومحلات بيع الدواجن ومحلات الجزارة.

وأسفرت مجهودات الحملة، عن تحرير 9 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية، بالإضافة إلى تحرير تقريرين إعدام مضبوطات، وجارٍ توالي الحملات التموينية لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار وملاحقة المخالفين والمتلاعبين.