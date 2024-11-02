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أعلن حزب الله اللبناني، أنه قصف اليوم السبت قاعدة عسكرية قرب تل أبيب، بعد ساعات من إصابة 19 شخصا في قصف صاروخي على بلدة الطيرة وسط الأراضي المحتلة، في حين أوقعت الغارات الإسرائيلية عشرات الشهداء في بعلبك شرقي لبنان.

وقال الحزب، في بيان، إنه قصف قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الاستخبارات العسكرية 8200 في ضواحي تل أبيب برشقة صاروخية نوعية.

وفجر اليوم، أصيب 19 شخصا في قصف صاروخي على بلدة الطيرة وسط إسرائيل.

وقال الإسعاف الإسرائيلي، إن عددا من المصابين في الطيرة جرى نقلهم إلى المستشفى، ووصف جروحهم بالمتوسطة والطفيفة، بحسب موقع الجزيرة نت الإخباري.

وأضاف أن الإصابات وقعت إثر سقوط صاروخ وإصابته مبنى بشكل مباشر.

والطيرة بلدة تضم أغلبية من فلسطينيي الخط الأخضر، وتقع على بعد 25 كيلومترا شمال شرق تل أبيب قرب الضفة الغربية.

وكانت ضربات صاروخية من لبنان على شمالي الأراضي المحتلة أوقعت أول أمس الخميس 7 قتلى، بينهم 4 عمال أجانب.

وبدأت إسرائيل أواخر سبتمبر الماضي هجوما جويا واسعا على لبنان أعقبته عملية برية لا تزال مستمرة.

وأوقع القصف الإسرائيلي آلاف القتلى والجرحى في لبنان، في حين قُتل عشرات الإسرائيليين بنيران حزب الله.

- ضربات صاورخية

وفي تطورات ميدانية أخرى، شن حزب الله اليوم ضربات صاروخية على أهداف عدة في إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه خليج حيفا والجليل، وإنه اعترض بعضها وسقطت أخرى في مناطق مفتوحة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت عن دوي انفجارات في عكا ونهاريا وخليج حيفا وبلدات عدة بالجليل.

وفجر اليوم، سقطت صواريخ أطلقت من لبنان في ضواحي تل أبيب.

وأظهرت مقاطع مصورة أضرارا أحدثها سقوط صواريخ في منطقة هشارون شمالي تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان نحو شمال تل أبيب، وإنه اعترض جزءا منها.

في الأثناء، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الجيش يقترب من نهاية المرحلة الأولى من العملية البرية بجنوب لبنان بعد شهر من بدئها.

- غارات دامية



وعلى صعيد آخر، شن الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم غارات جديدة على بلدات بجنوب لبنان وشرقه.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية أمس الجمعة على بلدات في البقاع شرقي البلاد، والتي بلغت 52 شهيدا و72 مصابا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر في وقت سابق أوامر جديدة بإخلاء أحياء سكنية في جنوب لبنان وشرقه تمهيدا لقصفها.