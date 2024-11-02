الأهلي يستعرض عضلاته بخماسية على سيراميكا في افتتاحيته للدوري

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اكتسح النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا بخماسية مقابل هدفين، ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

الأهلي وجه رسالة تحذير لكافة منافسيه مفادها أنه ناوي على الاحتفاظ بلقبه من جديد، ببداية أكثر من رائعة للدوري، وذلك بخماسية دفعة واحدة على سيراميكا باستاد السلام.

أهداف المارد الأحمر حملت توقيع حسين الشحات بالدقيقة الرابعة، ثم وسام أبو علي بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع من الشوط الاول، ثم أضاف اللاعب نفسه الثالث بالدقيقة 46، وعاد الشحات ليسجل مجددا بالدقيقة 60 ليزيد الغلة لأربعة أهداف، وأخيرا طاهر محمد طاهر سجل الخماسية بالدقيقة 69.

فيما جاء هدفي سيراميكا بتوقيع أحمد بلحاج من ركلة جزاء بالدقيقة 24، وأحمد قندوسي بالدقيقة 79، وبهذا أصبح رصيد الأهلي 3 نقاط من أول انتصار وسيراميكا بلا نقطة بعد المباراة الأولى.