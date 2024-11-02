قال حاتم نجيب نائب رئيس شعبة الخضروات باتحاد الغرف التجارية، إن الأسواق تشهد انخفاضا ملحوظا كبيرا جدا في أسعار الخضروات والفاكهة؛ نتيجة زيادة المعروض من الإنتاج بفضل العروات الشتوية الجديدة.

وأضاف خلال تصريحات عبر شاشة «الحدث اليوم» مساء الجمعة، أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا أكبر في الأسعار مع زيادة المعروض وغزارة الإنتاج ببعض الأصناف خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح أن سعر كيلو الطماطم في أسواق الجملة يتراوح بين 8 إلى 12 جنيها، وبين 12 إلى 15 جنيهًا في أسواق التجزئة.

وأشار إلى أن البطاطس تتراوح بين 13 إلى 15 جنيهًا للكيلو في الجملة، وبين 16 و20 جنيهًا في التجزئة، وذلك بعد أن كان سعرها 25 جنيها في سوق الجملة و35 للمستهلك.

وأكد أن الدولة تحقق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة، مشيرا إلى أن تأثر بعض المحاصيل بالأحوال الجوية وتغير المناخ خلال الفترة الماضية انعكس على ارتفاع الأسعار.

ونوه بأن الأسواق تشهد حاليا انخفاضات في أسعار الطماطم والفاصوليا والكوسة والخيار ومعظم الأصناف.