محافظ الغربية يبحث مع النواب عددا من مطالب المواطنين

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استكمل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لقاءاته الأسبوعية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، حيث تلقى خلال اللقاء طلبات المواطنين وناقش الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

وناقش المحافظ مع النواب كافة المشاكل والطلبات المطروحة واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات بالمحافظة، في إطار التعاون المثمر واللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان.

وأكد الجندي أهمية التواصل والتعاون المستمر مع النواب لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات في نطاق المحافظة، مع التركيز على تحسين مستوى الخدمات لتحقيق رضا المواطنين.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لطلبات النواب المتعلقة بخدمة دوائرهم، ووافق على عدد من الطلبات المقدمة، ووجه بسرعة فحص ودراسة عدد آخر من الطلبات، بهدف اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لحلها.

وأشاد محافظ الغربية بدور النواب الفعال في التواصل مع المواطنين والعمل على حل مشكلاتهم، والتعاون المثمر مع أجهزة المحافظة بما يعود بالنفع على المواطن والمجتمع.