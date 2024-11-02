إيلون ماسك يخسر قضية بشأن حرمان مسئول تنفيذي سابق في تويتر من مكافأة نهاية الخدمة

تعرض إيلون ماسك، لانتكاسة كبيرة في معركة قضائية بشأن عزله كبار المسئولين التنفيذيين بمنصة تويتر عندما استحوذ على الشركة في 2022.

وقرر قاض في وقت متأخر أمس الجمعة، أن الرئيس التنفيذي السابق باراج أجراوال، وغيره من الموظفين الرفيعي المستوى، يمكن أن يواصلوا مطالبهم بأن ماسك أقالهم فيما كان ينهي الصفقة لحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة قبل أن يقدموا خطابات الاستقالة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

ويواجه ماسك، دعاوى قضائية لدفع رواتب متأخرة حركها الآلاف من العاملين في تويتر الذي قام بتسريحهم عندما استحوذ على شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار قبل عامين، وأعاد تسميتها "إكس".

وحصل موظف سابق، على الأقل، على مكافأة نهاية الخدمة غير المدفوعة في سبتمبر الماضي في جلسة تحكيم سرية، وهو ما يمكن أن يشكل سابقة من نوعها لقضايا أخرى مماثلة، حسبما قال محامي الموظف لوكالة بلومبرج للأنباء.

وفي يوليو الماضي، فاز ماسك ومنصة إكس في دعوى زعمت أنه يجب دفع مكافأة بقيمة 500 مليون دولار لنحو ستة آلاف موظف جرى تسريحهم بموجب بنود قانون تأمين دخل تقاعد الموظفين.

ولم يرد ممثلو إكس على الفور على طلب للتعقيب عندما تم التواصل معهم خارج ساعات العمل.