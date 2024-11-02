ماذا تقول استطلاعات الرأي في الولايات المتأرجحة عن سباق ترامب وهاريس؟

أيام قليلة جداً تفصلنا عن يوم انتخابات الرئاسة الأمريكية، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب ربما يتقدم على منافسته كامالا هاريس بين الناخبين الوطنيين.

وفي حين تعطي الاستطلاعات الوطنية مؤشرات عن الناخبين، يعني نظام المجمع الانتخابي أن السباق ستقرره على الأرجح سبع ولايات حاسمة.

ويظهر استطلاع حصري أجرته صحيفة "يو إس آيه توداي" وجامعة سوفولك نشر أمس الجمعة، أن هاريس وترامب متعادلان في بنلسفانيا، الولاية المتأرجحة التي تضم أكبر عدد لأصوات الناخبين.

وفي السطور التالية تستعرض "يو إس آيه توداي" وضع السباق الانتخابي في الولايات المتأرجحة"، التي ستكون على الأرجح عوامل تحدد مصير الانتخابات الرئاسية:

1- بنسلفانيا

في استطلاع "أطلس إنتل"، حصل ترامب على 48.5% في حين حصلت هاريس على 47.4%، مع تضمين الأطراف الثالثة.

وأُجري الاستطلاع على مدار 30 و31 أكتوبر، وشمل ألفا و738 ناخباً محتملاً، بهامش خطأ نقطتين مئويتين.

وفي استطلاع "يو إس آيه توداي" و"سوفولك"، حصل ترامب وهاريس على 49%.

وأجري الاستطلاع في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، وشمل 500 ناخب محتمل، بهامش خطأ 4.4 نقاط مئوية.

وفي استطلاع "ماريست"، حصلت هاريس على 50% وترامب على 48%، حيث أجري في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، وشمل 1400 ناخب محتمل، بهامش خطأ 3.4 نقاط مئوية.

2- ميشيجان

حصل ترامب في استطلاع "أطلس إنتل" على 49.2%، وهاريس على 48.3%.

وأجري على مدار 30 و31 أكتوبر، حيث شمل 1136 ناخباً محتملاً، بهامش خطأ 3 نقاط مئوية.

وفي استطلاع "ماريست"، حصلت هاريس على 51% وترامب على 48%.

وأجري في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، وتضمن 1214 ناخباً محتملاً، بهامش خطأ 3.5 نقاط مئوية.

3- ويسكونسن

في استطلاع "أطلس إنتل"، حصل ترامب على 48.5%، وهاريس على 48.2%.

وأجري الاستطلاع على مدار يومي 30 و31 أكتوبر، بمشاركة 673 ناخباً محتملاً، وهامش خطأ 4 نقاط مئوية.

وفي استطلاع "ماريست"، حصلت هاريس على 50% وترامب على 48%.

وأجري في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر، بهامش خطأ 3.4 نقاط مئوية.

4- جورجيا

في استطلاع "أطلس إنتل"، حصل ترامب على 48.8% وهاريس على 47.2%، حيث أجري في 30 و31 اكتوبر، وتضمن 1212 ناخباً محتملاً، وهامش خطأ 3 نقاط مئوية.

وفي استطلاع "سي إن إن/إس إس آر إس"، حصل ترامب على 48% وهاريس على 47%.

هذا وأجري على مدار 27 و28 اكتوبر، وتضمن 732 ناخبا مسجلا، بهامش خطأ 4.7 نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين.

5- كارولينا الشمالية

حصل ترامب في استطلاع "أطلس إنتل" على 50.7% وهاريس على 46.7%.

وأجري على مدار 30 و31 أكتوبر، وتضمن 1373 ناخباً محتملاً، بهامش خطأ 3 نقاط مئوية.

وفي استطلاع "سي إن إن/إس إس آر إس"، حصلت هاريس على 48% وترامب على 47%.

وأجري في الفترة من 23 و28 أكتوبر، وتضمن 750 ناخبا مسجلا، بهامش خطأ 4.5 نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين.

6- نيفادا

في استطلاع "أطلس إنتل"، حصل ترامب على 50.5%، وهاريس على 46.9%، وأجري في الفترة بين 30 و31 أكتوبر، وتضمن 845 ناخباً محتملاً، بهامش خطأ 3 نقاط مئوية.

أما في استطلاع "كلية إيمرسون/ريل كلير وورلد"، حصلت هاريس على 48% وترامب على 47%. وأجري في الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر، وتضمن 700 ناخب محتمل، بهامش خطأ 3.6 نقاط مئوية.

7- أريزونا

في استطلاع "أطلس إنتل"، حصل ترامب على 50.8%، وهاريس على 45.9%.

وأجري في الفترة من 30 و31 أكتوبر، وتضمن 1005 ناخب محتمل، بهامش خطأ 3 نقاط مئوية.

أما في استطلاع "سي إن إن/إس إس آر إس"، حصلت هاريس على 48% وترامب على 47%. وأجري في الفترة من 21 و26 أكتوبر، وتضمن 781 ناخباً مسجلاً، بهامش خطأ 4.4 نقاط مئوية بين الناخبين المحتملين.