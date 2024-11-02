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أول تعليق من رونالدو بعد تعادل النصر مع الهلال في ديربي الرياض

محمد ثابت
نشر في: السبت 2 نوفمبر 2024 - 11:10 ص | آخر تحديث: السبت 2 نوفمبر 2024 - 11:10 ص

علق البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، على تعادل فريقه أمام الهلال في ديربي الرياض، أمس الجمعة، ضمن منافسات الدوري السعودي.

نشر رونالدو صورا من المباراة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس» معلقا عليها:" المعركة لم تنته بعد، شكرا لكم جميعا على دعمكم اليوم".

وكانت مباراة النصر والهلال على ملعب الأول بارك، أمس الجمعة، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي، حيث سجل تاليسكا للنصر، وتعادل سافيتش للهلال.

بهذه النتيجة، واصل الهلال تصدره لجدول الدوري، بعد أن رفع رصيده إلى 25 نقطة، بينما استمر النصر في مركزه الثالث برصيد 19 نقطة.


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