الشرطة البريطانية: إصابة 10 أشخاص جراء هجوم الطعن داخل قطار

قالت الشرطة البريطانية إنه تم نقل 10 أشخاص إلى المستشفيات بعد هجوم طعن جماعي على متن قطار كان متجها إلى لندن، وأن إصابات 9 منهم تهدد الحياة، وإن شرطة مكافحة الإرهاب تدعم التحقيق.

وفي بيان صدر في وقت مبكر من اليوم الأحد، بعد ساعات من الهجوم، قالت شرطة النقل البريطانية أيضا إنه تم إعلان الحادث "حادثا كبيرا".

وذكر البيان :"تم نقل عشرة أشخاص إلى المستشفى ويعتقد أن تسعة منهم أصيبوا بإصابات تهدد الحياة". وأضاف: "لقد تم إعلان هذا حادثا كبيرا، وشرطة مكافحة الإرهاب تدعم تحقيقنا بينما نعمل على تحديد الملابسات والدوافع الكاملة لهذا الحادث".

ووقع الهجوم بينما كان القطار يتجه جنوبا نحو هنتينجدون، وهي بلدة تقع على بعد أميال قليلة شمال غرب مدينة كامبريدج الجامعية، في وقت مبكر من مساء يوم السبت.

وعبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "تعاطفه مع كل المتضررين" بعد "الحادث المروع".

واستجابت خدمات الطوارئ، بما في ذلك الشرطة المسلحة وسيارات الإسعاف الجوي، بسرعة عندما توقف القطار في هنتينجدون. ويبدو أن الهجوم قد تم احتواؤه بسرعة بعد وصول القطار إلى المحطة.

وقالت شرطة النقل البريطانية، التي تولت مسؤولية الاستجابة نظرا لكونها مسؤولة عن المسائل الأمنية على القطارات، إن "عدة أشخاص" تعرضوا للطعن على متن قطار دونكاستر المتجه إلى كينجز كروس بلندن بينما كان يتجه إلى هنتينجدون. ولم تقدم الشرطة دافعا للهجوم.

وقالت شرطة كامبريدج شاير، وهي قوة الشرطة المحلية، إن الشرطة المسلحة حضرت إلى مسرح الحادث في محطة هنتينجدون في الساعة 7:39 مساءً يوم السبت. وأضافت أنه تم اعتقال شخصين في المحطة، التي تقع على بعد حوالي 75 ميلاً (120 كيلومتراً) شمال لندن.