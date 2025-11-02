المركز القومي للسينما يعرض الفيلم الروائي جحر الفئران بأوبرا دمنهور

في إطار أنشطة نوادي السينما التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور أحمد صالح، يقام غدًا الاثنين في تمام السابعة مساءً عرض الفيلم الروائي الطويل "جحر الفئران"، وذلك ضمن فعاليات نادي سينما أوبرا دمنهور، بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية.

الفيلم من تأليف وإخراج وإنتاج محمد السمان، وبطولة رنا خطاب، محمد يوركا، كمال الإسنوي، حنان حلمي، وتصوير محمود النمر، وموسيقى صفا بركات.

تدور أحداث الفيلم حول خلود، فتاة تواجه أزمة مالية خانقة وتحتاج بشكل ملحّ إلى سداد القسط الأخير من منزل عائلتها الجديد.

وفي محاولة يائسة للحصول على المال، تبرم صفقة مثيرة للريبة مع مديرها في مكتب التبرعات، تقضي بأن تجمع قدرًا كبيرًا من التبرعات قبل نهاية اليوم، مقابل أن يُقرضها المبلغ المطلوب.

شارك الفيلم في عدد من المهرجانات الدولية، من بينها: مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة (عرض عالمي أول)، مهرجان عمّان السينمائي (إشارة خاصة)، مهرجان طرابلس للأفلام، كما حصد تنويهًا خاصًا لأفضل ممثلة لأول مرة في مهرجان أجيال السينمائي.

يعقب عرض الفيلم ندوة لمناقشته يديرها الناقد السينمائي أحمد النبوي، مدير نادي سينما أوبرا دمنهور.