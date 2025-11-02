قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة بتأهيل وتطوير حراس المرمى في كرة اليد، باعتبارهم أحد أهم عناصر قوة المنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أنه سيتم إنشاء أكاديمية متخصصة لحراس المرمى بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة اليد ضمن المشروع القومي لتطوير اللعبة.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين عبر برنامج “آخر النهار” على قناة النهار مساء اليوم الأحد: “إحنا مهتمين جدًا بالفترة الجاية بحراس المرمى، لأنها كانت النقطة اللي محتاجة دعم، وده سبب التطور الكبير اللي وصلنا بيه لنهائي كأس العالم.”

وأكد الوزير أن منتخب ناشئي كرة اليد قدّم أداءً جيدًا في نهائي بطولة العالم أمام ألمانيا، وأن الوصول إلى النهائي والحصول على الميدالية الفضية بعد مباراة قوية انتهت بنتيجة 44 – 43 لصالح المنتخب الألماني، يُعد مؤشرًا على تطور الرياضة المصرية.

وأضاف الوزير أن هذا النجاح يأتي ثمرة سنوات من الإعداد وبرامج اكتشاف المواهب، إلى جانب التعاون المستمر بين الوزارة والاتحادات الرياضية وشركات الرعاية الداعمة للمنتخبات الوطنية.

وقال الوزير: “إحنا بنعد من سنين ومواهب، والحمد لله الرياضة المصرية بخير وفي مكان كويس، وعندنا قواعد تحفيزية محترمة في الألعاب الفردية والجماعية حتى البرنامج الأوليمبي.”

واختتم الوزير حديثه بتوجيه التهنئة للاعبي المنتخب والجهاز الفني بعد حصولهم على الميدالية الفضية، مؤكدًا أن الوصول إلى نهائي كأس العالم هو إنجاز يُضاف إلى سجل بطولات كرة اليد المصرية، ودليل على أن الرياضة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو العالمية.