مسؤول أمريكي: ترامب يستضيف الشرع قريبا في أول زيارة لرئيس سوري إلى البيت الأبيض

قال مسؤول بالإدارة الأمريكية يوم السبت إن الرئيس دونالد ترامب سوف يستضيف الرئيس السوري أحمد الشرع في أول زيارة من جانب رئيس سوري للبيت الأبيض.

وقال المسؤول – الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له التعليق على اللقاء الذي لم يتم الإعلان رسميا عنه بعد – إن الاجتماع من المتوقع أن يُعقد في 10 نوفمبر.

وكان الرئيس ترامب قد التقى بالشرع في السعودية خلال شهر مايو، في أول لقاء بين رئيس سوري ورئيس أمريكي منذ 25 عاما، وهو لقاء قد يشكل نقطة تحوّل بالنسبة لسوريا في ظل سعيها للخروج من عقود من العزلة الدولية.

واعتبر الاجتماع، الذي عقد على هامش لقاء ترامب مع قادة مجلس التعاون الخليجي، بمثابة تحول كبير في الأحداث بالنسبة لسوريا التي لا تزال تتكيف مع الحياة بعد حكم عائلة الأسد الذي استمر لأكثر من 50 عاما.

وكان الشرع في السابق مدرجا على قائمة مكافآت أمريكية بقيمة 10 ملايين دولار مقابل رأسه.

وفي ظل الاسم الحركي أبو محمد الجولاني، كان للشرع صلات بتنظيم القاعدة وانضم إلى المتمردين الذين يقاتلون القوات الأمريكية في العراق قبل أن يدخل الحرب السورية. وحتى أنه سُجن من قبل القوات الأمريكية هناك لعدة سنوات.

ومن المتوقع أن يوقع الشرع خلال زيارته اتفاقية للانضمام إلى التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، حسبما قال المسؤول.

وأصبح الشرع في اجتماع مايو/أيار أول زعيم سوري يلتقي برئيس أمريكي منذ لقاء حافظ الأسد مع بيل كلينتون في جنيف عام 2000.