تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون بكأس العاصمة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة المقاولون العرب، في الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر، في مواجهة يسعى خلالها الأحمر لتحقيق فوزه الثاني ومواصلة انطلاقته القوية في البطولة.

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة، بعدما استهل مشواره في دور المجموعات بفوز كبير على بترول أسيوط بخمسة أهداف دون مقابل، ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثالثة، ويضع نفسه مبكرًا في دائرة المنافسة على التأهل إلى الدور المقبل.

ومن المتوقع أن يعتمد االمغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة المقاولون العرب، من أجل حصد النقاط الثلاث ومواصلة الانتصارات، وتعزيز حظوظه في تصدر المجموعة.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: حمزة علاء.

خط الدفاع: كريم فؤاد، ياسين مرعي، هادي رياض، أحمد عيد.

خط الوسط: أكرم توفيق، كوكا، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أشرف بن شرقي، طاهر محمد طاهر، سفيان بن جديدة.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة ببطولة كأس عاصمة مصر، إلى جانب أندية الشرقية إنبي والجونة والمقاولون العرب وبترول أسيوط، حيث تتنافس الفرق على حجز بطاقات التأهل إلى الدور التالي.