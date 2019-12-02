أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري، أن اصرار اللاعبين كان السبب في المكسب والفوز على فريق نواذيبو بطل موريتانيا في افتتاح مشوار دور المجموعات بالكونفيدرالية.

وانتصر المصري خارج ملعبه أمس، على نواذيبو الموريتاني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي يتواجد بها بيراميدز وإينوجو أيضًا.

وقال جلال في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الخاص للمباراة: "نتيجة مستحقة أمام منافس سيسبب ازعاجا لجميع الفرق المتواجدة في المجموعة".

وأضاف: "اللاعبون قدموا أداءً جيدًا ولعبوا بروح لكن البعض كان قلقًا بسبب مشاركتهم في البطولة للمرة الأولى".

وأوضح: "الهدفان تسببا في ارتباك ومن أخطاء في منتصف الملعب واستطعنا الضغط بجانب التوفيق من الله".

وأكمل: "التحكيم لا أريد أن أتحدث عنه لكني لم أره منذ 20 أو 30 عامًا، والحكم هو السبب في الشد العصبي، إضافة لوجود 3 لاعبين ناشئين بالفريق اليوم".

واستطرد: "أرضية الملعب كانت صعبة جدًا علينا وزادت من صعوبة السيطرة على الكرة".

واستكمل: "أدعو الله ألا تكون إصابة عماد فتحي كبيرة، وأن يستطيع المشاركة في المباريات القادمة".

واختتم: "اللاعبون غير معتادين للعب على هذا الملعب وتحدثت معهم وأخبرتهم بتطور الكرة في موريتانيا خلال آخر 3 سنوات، والملعب كان صعبًا على الفريقين".