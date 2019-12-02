تنطلق اليوم ، مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس مصر النسخة رقم 88 ، بمشاركة اندية الدوري الممتاز ، بعدما اقيم اكثر من دور تمهيدي حتي تأهلت 4 فرق من دوري القسم الثالث إلى الدور الـ 32 وهي الشرقية وقنا والعبور والجزيرة ، كما صعد فريق الترسانة وابو قير للاسمدة وفاركو والنجوم والعبور بالقليوبية وبتروجيت والجزيرة مطروح ودكرنس والاعلاميين، ليتأهلوا جميعا إلى دور الـ 32 من البطولة بجانب أندية الدوري الممتاز .

وتقام في الثانية والنصف ظهر اليوم ، مباراة وادي دجلة مع بيلا باستاد بتروسبورت ، وفي السابعة والنصف يستضيف مصر المقاصة باستاد السلام فريق فاركو .

وتقام غدا ، مباراتي ايضا ، حيث يخوض الاهلي مواجهة سهلة امام بنى سويف، ويصطدم نادي مصر بالجونة ، وبعد غد ، يبدأ الزمالك رحلة الحفاظ علي لقب كأس مصر امام الشرقية ، فيما يلتقي المقاولون مع الجزيرة مطروح .

ويوم الخميس ، يستضيف الانتاج الحربي ، فريق أبو قير للأسمدة ، والمصري امام قنا ، بيراميدز و النجوم

ويوم الجمعة ، يلتقي سموحة مع العبور بالقليوبية ، فيما يصطدم إنبي مع الترسانة ، وتختتم لقاءات دور الـ 32 ، السبت، بمواجهات حرس الحدود مع بتروجيت ، طلائع الجيش ودكرنس ، الإسماعيلي والإعلاميين .

فعلي ملعب بتروسبورت ، يسعي وادي دجلة بقيادة اليوناني تاكيس جونيس ، لتحقيق الفوز والتأهل لدور الـ 16 للمسابقة ، لمنح اللاعبين الثقة قبل المواجهات القادمة في الدوري ، بعدما اخفق الفريق الدجلاوي في الفوز في اي مباراة طوال الللقاءات الست التي خاضها بالدوري ، وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الاخير .

وفي السابعة والنصف ، يسعي المقاصة بقيادة احمد حسام ميدو ، يلتقي المقاصة مع فاركو في لقاء صعب لكلا الفريقين ، حيث يسعي الفريق الفيومي لتعويض الخسائر في الدوري والفوز علي فاركو ، للتأهل لدور الـ 16 ، في الوقت الذي يبحث فاركو الذي يتصدر قمة المجموعة الثالثة عن المفاجآة واقصاء المقاصة من دور الـ 32 .