ميرك الأمريكية للأدوية تبيع حصتها المباشرة في موديرنا

بدأت شركة صناعة الأدوية الأمريكية بيع حصتها المباشرة في شركة صناعة الأدوية موديرنا خلال النصف الأول من الربع الأخير من العام الحالي. ولذلك تتوقع ميرك تسجيل ربح بسيط خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وأشارت ميرك إلى أنها ستظل مستثمرة في موديرنا بشكل غير مباشر، من خلال شركاتها الاستثمارية الأخرى.

وكانت ميرك بدأت الاستثمار في موديرنا التي تطور حاليا أحد اللقاحات الواعدة لمواجهة فيروس كورونا، في عام 2015 ثم زادت استثماراتها فيها عام 2018، بما يعكس التعاون البحثي بين الشركتين، في الوقت نفسه ستواصل الشركتان التعاون في تطوير لقاحات مخصصة للوقاية من السرطان.