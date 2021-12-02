 فرنسا تسجل 50 ألفا و470 إصابة جديدة بكورونا و96 حالة وفاة - بوابة الشروق
الخميس 2 ديسمبر 2021 9:05 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع 19 من مطربي المهرجانات من الغناء؟

النتـائـج تصويت

فرنسا تسجل 50 ألفا و470 إصابة جديدة بكورونا و96 حالة وفاة

د ب أ
نشر في: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 9:00 ص | آخر تحديث: الخميس 2 ديسمبر 2021 - 9:00 ص

سجلت فرنسا 50 ألفا و470 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

كما سجلت البلاد 96 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الخميس.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و829 ألفا و45 إصابة، والوفيات إلى 120 ألفا و208 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم، إعطاء 105 ملايين و838 ألفا و515 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك