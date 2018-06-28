اتحاد الكرة: الفيفا وافق على إجراء الانتخابات في 5 يناير

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم موافقة الاتحاد الدولي على خارطة الطريق التي رفعها إليه، والمؤدية إلى انتخاب مجلس إدارة جديد يتولى إدارة شئون الاتحاد في 5 يناير المقبل موعد انتهاء مهمة اللجنة الثلاثية المكلفة من "فيفا" لإدارة شئون الاتحاد المصري برئاسة أحمد مجاهد

وأشار بيان اتحاد الكرة الصادر اليوم الخميس "تضمنت موافقة الفيفا ما قام به الاتحاد المصري من دعوة الجمعية العمومية وإجراء بعض التعديلات على بنود اللائحة".

وأضاف أيضا "كما تضمنت الموافقة أيضًا ما سبق وحدده فيفا من تكليفات للجنة الثلاثية بإدارة العملية الانتخابية المقبلة مع التأكيد على عدم أحقية أعضائها في ترشيح أنفسهم حتى في حالة تقديم استقالاتهم".