وزير الري: زيادة الظواهر المتطرفة مثل السيول الومضية من النتائج السلبية للتغيرات المناخية

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أن زيادة شدة وتواتر الظواهر المناخية المتطرفة مثل السيول الومضية والأمطار الغزيرة التي تتساقط بمختلف محافظات الجمهورية من النتائج السلبية للتغيرات المناخية، ذاكر أنه لمواجهة هذه الظواهر المتطرفة، فقد تم تنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول في مصر.

وقال وزير الري - في بيان اليوم الجمعة- إنه تلقى تقريرًا يستعرض الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الوزارة للتعامل مع موجة الأمطار الغزيرة والسيول التي تعرضت لها محافظة البحر الأحمر، إذ أظهر التقرير الدور المهم لأعمال الحماية التي أنشأتها الوزارة في حماية الأفراد والمنشآت من الآثار التدميرية للسيول.

وأضاف أن أعمال الحماية التي أنشأتها الوزارة بمحافظة البحر الأحمر نجحت في حماية مدينة الشلاتين من الآثار التدميرية للسيول التي حدثت مطلع الأسبوع الجاري، حيث تمكنت أعمال الحماية والمتمثلة في بحيرتين صناعيتين وحاجزين ترابيين من حصاد كمية من المياه تقدر بحوالى 6.5 مليون متر مكعب، الأمر الذي أسهم في حماية المدينة وبنيتها التحتية من السيول الجارفة.

وأشار الوزير، إلى تشييد 1500 منشأة لحماية المواطنين والمنشآت، بما يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذا الملف المهم، في ظل ما تواجهه مصر والعالم من تغيرات مناخية تؤثر سلبا على قطاع المياه.

وأكد الدكتور هاني سويلم، أنه إلى جانب هذا الإجراء بعيد المدى والمتمثل في تنفيذ منشآت للحماية من أخطار السيول، تتخذ وزارة الري إجراءات موسمية تتمثل في قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدوري على مخرات السيول والتعامل الفوري مع أية تعديات على مجاري هذه المخرات وإزالتها للحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أية عوائق أو أعمال ردم؛ نظرا لأن مياه السيول تتجمع أمامها، وبالتالي يرتفع منسوب المياه بالمخر، ويتسبب في غرق الأراضي المحيطة به، مما يمثل خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وذكر أن وزارة الموارد المائية والري تمتلك مركزًا للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام، حيث يتم توفير هذه البيانات بشكل فوري عبر مجموعة "واتس آب" تشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التي يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجاري المائية من استيعاب كميات المياه الإضافية، بالإضافة للمتابعة المستمرة من الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع ووحدات الطوارئ للتعامل مع أي ازدحامات مائية.