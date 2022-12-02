دول الاتحاد الأوروبي توافق على 60 دولارا للبرميل كحد أقصى للنفط الروسي

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توصلت دول الاتحاد الأوروبي لاتفاق لوضع حد أقصى لسعر صادرات النفط الروسية لدول أخرى، يبلغ 60 دولارا للبرميل، حسبما قال عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ويرتبط الحد السعري، الذي وافق عليه سفراء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الجمعة، بقرار سابق لمجموعة السبع الكبرى بفرض عقوبات على صادرات النفط الروسي.

وبموجب السقف السعري، سيتم منع تقديم خدمات معينة لشحنات النفط الروسي، بما في ذلك خدمات التأمين والتمويل والمساعدات الفنية، إذا ما بيع هذا النفط فوق سعر 60 دولارا للبرميل.

ويهدف وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي المصدر إلى تقييد الإيرادات الروسية الناجمة عن زيادات أسعار الطاقة، ومن ثم تقييد قدرة موسكو على تمويل حربها على أوكرانيا.

وكان يتم تداول خام نفط الأورال الروسي مؤخرا، بأسعار السوق، عند حوالي 65 دولارا للبرميل.