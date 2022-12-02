تكافوء الفرص بمطروح: تنظيم فعاليات بمجالس المدن ضمن حملة مناهضة العنف ضد المرأة

قالت دعاء زيان رئيس وحدة تكافؤ الفرص بمحافظة مطروح، إنه على مدار الأسبوع الأول من بدء الحملة، تم تدشين وإطلاق فعالياتها بمختلف المدن والمراكز والقرى ومدارس المحافظة العامة والأزهرية وقصور الثقافة وكافة الجهات الشريكة، من خلال تنظيم سلسلة من الندوات التوعوية للسيدات بمجالس المدن والقرى، مع مراعاة واحترام كافة العادات والتقاليد المميزة للمحافظة؛ لرفع الوعي لديهن.



وأضافت أنه يتم تنظيم العديد من الأنشطة بالمدارس والمعاهد الأزهرية وقصور الثقافة، تنوعت ما بين ورش عمل توعوية وفنية وثقافية واسكتشات فنية ومسرحية بالمدارس حول مواجهة العنف الجسدي والتحرش تحت شعار "احمي واعرفي حقوقك".



فى نفس الوقت، وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم كافة سبل الدعم لإنجاح فعاليات حملة ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تقام بالمحافظة خلال الفترة من ٢٥ نوفمبر وحتى ١٠ديسمبر الجاري، ضمن الاستراتيجية الوطنية لدعم وتمكين المرأة، ورؤية مصر ٢٠٣٠ باعتبارها أحد الركائز الأساسية للتنمية.