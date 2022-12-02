 رئيسة المفوضية الأوروبية: هناك إمكانية للتوصل لحل مع بريطانيا بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية - بوابة الشروق
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رئيسة المفوضية الأوروبية: هناك إمكانية للتوصل لحل مع بريطانيا بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية

د ب أ
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 12:38 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 12:38 ص

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، إن المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية، تميزت بروح جديدة أكثر نفعية، وبحل عملي "في المتناول".

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء، قالت فون دير لاين في كلمة لبرلمان أيرلندا اليوم الخميس، إنه بينما لا يمكن تماما تجنب عواقب انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ونوع الخروج الذي اختارته البلاد، "من خلال تطبيق المنطق والتركيز على قضايا مهمة فعلا، أعتقد أنه يمكننا تحقيق تقدم في حل المسائل العملية المحيطة بالبروتوكول"، مضيفة أن "اتصالاتي برئيس الوزراء (ريشي) سوناك مشجعة، وواثقة أنه يمكننا إيجاد الطريق".

ولم تكن رئيسة المفوضية المسؤول الأوروبي الوحيد، الذي أشار إلى حدوث تغير في الأسلوب في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وعبر تويتر، قال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، ماروس سيفكوفيتش، المسؤول عن علاقة التكتل ببريطانيا- عقب مباحثات مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي- "أريد أن أستغل هذه الفرصة الواضحة"، مضيفا أن المسؤولين "سيجرون مباحثات قريبا".

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