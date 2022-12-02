إبراهيم عيسى: الزيادة السكانية سبب تآكل التنمية والمباهاة بها كلام جنوني

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الزيادة السكنية ليست مبرر للحديث عن الحكومات ولكنها سبب وجيه لتآكل التنمية وهو ما يجب مواجهته، مشيرًا إلى أن التدين السلفي الذي تعمق في الـ50 سنة الأخيرة ينتصر للعادات والتقاليد السلبية السيئة ويعظم فكرة تنظيم الأسرة وأنها مؤامرة ضد المسلمين.

وأضاف الاعلامي عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة"، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الخميس، أن المباهاة بزيادة عدد السكان كلام جنوني وليس موضوعًا للفخر أو المباهاة، وأن رمي التهم على الحكومة بعدم استيعابها الزيادة السكانية غير صحيح أو دقيق وليس للمناكفة مع الحكومات.

وتابع، أن التحفظ على الحكومات إننا بحاجة لحلول عميقة مثلما حدث مع الصين ولكن هناك حاجة لمواجهة الفكر السلفي الذي عطل الدولة لسنوات وساهم في اختلاف شكل العمران والمدن، موضحًا أن الزيادة السكانية خطر حقيقي وسبب في ظهور العشوائيات.