رئيس هيئة الكتاب: اللجنة العليا لمعرض القاهرة تثمن جهود وزيرة الثقافة في دعم الناشرين

قال الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الـ 45، المقرر إقامتها في يناير 2023، قررت اللجنة العليا للمعرض تخفيض الزيادة التي كانت قد أقرت من قبل بالنسبة للناشرين العرب المشاركين في المعرض.



وأضاف العساسي، في بيان صادر عن الهيئة، اليوم الجمعة: "ستكون النسبة 2% بدلًا من 5%، وبالنسبة للناشرين المصريين 5% بدلًا من 12.5%"، ذاكرا أن القرار جاء دعما لصناعة النشر في مصر بشكل خاص، والوطن العربي بشكل عام، وتأكيدًا على الدور الذي تلعبه مصر ووزارة الثقافة، في حماية صناعة النشر ومساندة الناشرين بشكل مستمر.



وأكد رئيس الهيئة، أن اللجنة العليا أثنت على جهود الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، لدعم الناشرين، وقدمت لها الشكر على ما تبذله من جهد لحماية تلك الصناعة الهامة.



يذكر أن المملكة الأردنية، تشارك في الدورة الـ 45، كضيف شرف، وشخصية المعرض هي المبدع الراحل صلاح جاهين، وكاتب الأطفال كامل كيلاني شخصية معرض الطفل بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي.



وتأكيدًا لدعم صناعة النشر، قررت اللجنة العليا للمعرض من قبل، تخصيص جناح في المعرض لدور النشر الصغيرة التي ليس لها إصدارات تناسب الاشتراك في معرض الكتاب 2023.