 وزير التموين الأسبق: ننتج 5 ملايين طن أرز سنويا ولدينا فائض مليون طن - بوابة الشروق
الجمعة 2 ديسمبر 2022 2:55 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بشأن فحص تجاوزات قناة الزمالك بعد حلقات رئيس النادي؟
النتـائـج تصويت

وزير التموين الأسبق: ننتج 5 ملايين طن أرز سنويا ولدينا فائض مليون طن

خالد حسام الدين
نشر في: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 2:09 ص | آخر تحديث: الجمعة 2 ديسمبر 2022 - 2:40 ص

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي ووزير التموين الأسبق، إن إنتاج الدولة المصرية حوالي 5 مليون طن أرز سنويًا، واستهلاك المصريين في حدود 4 مليون طن، وهناك فائض حوالي مليون طن أرز.

وأضاف "جودة" في حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك قرار بمنع تصدير الأرز ومن المفترض حدوث اكتفاء ذاتي، ورغم ذلك هناك تهريب للأرز على نطاق واسع، موضحًا أن كل فدان من الأرز ينتج حوالي 4 طن وهناك أراضي تنتج أكثر أو أقل، كما أنه تم اتخاذ قرار بإلزام كل فلاح بتوريد طن أرز لكل فدان.

وتابع: "هناك فلاحين أراضيهم لا تساعدهم على الإنتاج وإلزامهم بتوريد طن أرز وضعهم في مأزق، كما أن السعر المخصص للحكومة للفلاح هو 6500 جنيه للطن، في حين أن القطاع الخاص يورد الطن بـ 10 إلى 12 ألف جنيه، ما يوضح أن الحكومة حرمت الفلاح من بديل، بما يعادل فرض فريضة على الفلاح بحوالي 40 %".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك