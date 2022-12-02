وزير التموين الأسبق: ننتج 5 ملايين طن أرز سنويا ولدينا فائض مليون طن

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، المفكر الاقتصادي ووزير التموين الأسبق، إن إنتاج الدولة المصرية حوالي 5 مليون طن أرز سنويًا، واستهلاك المصريين في حدود 4 مليون طن، وهناك فائض حوالي مليون طن أرز.

وأضاف "جودة" في حواره ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي إبراهيم عيسى، والمذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن هناك قرار بمنع تصدير الأرز ومن المفترض حدوث اكتفاء ذاتي، ورغم ذلك هناك تهريب للأرز على نطاق واسع، موضحًا أن كل فدان من الأرز ينتج حوالي 4 طن وهناك أراضي تنتج أكثر أو أقل، كما أنه تم اتخاذ قرار بإلزام كل فلاح بتوريد طن أرز لكل فدان.

وتابع: "هناك فلاحين أراضيهم لا تساعدهم على الإنتاج وإلزامهم بتوريد طن أرز وضعهم في مأزق، كما أن السعر المخصص للحكومة للفلاح هو 6500 جنيه للطن، في حين أن القطاع الخاص يورد الطن بـ 10 إلى 12 ألف جنيه، ما يوضح أن الحكومة حرمت الفلاح من بديل، بما يعادل فرض فريضة على الفلاح بحوالي 40 %".