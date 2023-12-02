قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إنه ينتظر من محكمة العدل الدولية التحرك لينال مرتكبو جرائم الإبادة الجماعية وجزّارو غزة، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، العقاب اللازم.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «الأناضول» التركية، أن مجازر حكومة نتنياهو في غزة دخلت التاريخ بوصفها وصمة عار، مؤكدا أن هذه الوصمة لطخت أيضا جباه الدول الداعمة له دون قيود وشروط.

وتحدث عن الهجمات الإسرائيلية على غزة، قائلا: «ما نراه عمل إرهابي ضخم، وإرهاب دولة، لا يمكننا أن نبقى صامتين إزاء إرهاب الدولة هذا».

وتابع: «حكام إسرائيل، الذين طالما روجوا لأنفسهم كضحايا إبادة جماعية، تحولوا إلى قتلة، مثل قتلة أجدادهم»، حسب وصفه.

وصباح الجمعة، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت سبعة أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية حيث استهدفت مناطق متفرقة شمال ووسط وجنوب القطاع، أسفرت عن سقوط أكثر من 240 شهيدا ومئات الجرحى.